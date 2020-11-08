دولي

وزير إسرائيلي يحذر من اتباع الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة ضبابية حيال الشرق الأوسط

وزير إسرائيلي يحذر من اتباع الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة ضبابية حيال الشرق الأوسط
جو بايدن وكاميلا هاريس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين من (ليكود): إنه اذا اتبعت الإدارة الأمريكية الجديدة سياسة ضبابية حيال الشرق الأوسط، فإن اتفاقيات سلام مستقبلية مع إسرائيل، لن ترى النور.

وفي سياق حديث إذاعي، أعرب كوهين، عن اعتقاده أن سياسة تنطوي على استكانة، لن تحقق أي انطلاقة في العملية السياسية، وفق تعبيره.

من جهته، انتقد رئيس المعارضة، يئير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين تننياهو، لتريثه في تقديم التهاني للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن. 

وقال لابيد في حديث إذاعي اليوم: إن التقدم نحو حل القضية الفلسطينية يعد مصلحة إسرائيلية بحتة ولا حاجة لفرض أي حلول علينا بهذا الصدد.

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