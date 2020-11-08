طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة













رام الله - دنيا الوطننشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.وأعلنت وزارة الصحة، بغزة: صباح اليوم، تسجيل 201 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) و200 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.