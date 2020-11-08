طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة: صباح اليوم، تسجيل 201 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) و200 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة: صباح اليوم، تسجيل 201 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) و200 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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