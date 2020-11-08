الهيئة الفلسطينية للمطاعم تستنكر الاعتداء على معارض "جوال" بغزة

وأكدت الهيئة بأن مؤسسات وشركات القطاع الخاص وعلى رأسهم شركة جوال هي طوق النجاة الأخير في تدعيم صمود الاقتصاد الفلسطيني المنهار في غزة.



وبينت الهيئة الدور الاقتصادي الريادي الذي تقدمه جوال في غزة، من خلال توفير المئات من فرص العمل المباشرة، والالاف بشكل غير مباشر، مشيرة الى الدور المهم للشركة في المسؤلية الاجتماعية والتي خدمت كل القطاعات المجتمعية بغزة.



وطالبت الهيئة قيادة وزارة الداخلية بغزة، للتدخل العاجل وحماية مؤسسات وشركات القطاع الخاص، من أي عمليات تخريب أو عبث.



رام الله - دنيا الوطناستنكرت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية بقطاع غزة، حادثة الاعتداء على مقر شركة جوال في شمال القطاع، من قبل مثيري الشغب والفوضى.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها مساء اليوم، وصل "دنيا الوطن" تسخة عنه، على ضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير للمواطنيين بما ينظمه القانون.وشددت الهيئة على أن للمواطنيين كامل الحرية في التعبير عما يرونه مناسب، من مواقف أو مطالب، بشرط عدم الانجرار والوصول لحالة الفوضى والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.