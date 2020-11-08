حكومة الاحتلال تصادق على مقترح نتنياهو بإقامة مستوطنة جديدة بغلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد، إن حكومته صادقت على مقترحه بإقامة مستوطنة جديدة في المجلس الإقليمي (سدوت نيجيف) بغلاف غزة.
قالت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد، إن حكومته صادقت على مقترحه بإقامة مستوطنة جديدة في المجلس الإقليمي (سدوت نيجيف) بغلاف غزة.
وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذا هو يوم عظيم لدولة إسرائيل، وهذا هو جوهر الحركة الصهيونية!"، وفق زعمه.
في سياق آخر، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): "في الدقائق القليلة القادمة، سيسمع دوي انفجار (تحت السيطرة) في مستوطنات غلاف شمال غزة".
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