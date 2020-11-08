حكومة الاحتلال تصادق على مقترح نتنياهو بإقامة مستوطنة جديدة بغلاف غزة





وأضاف عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذا هو يوم عظيم لدولة إسرائيل، وهذا هو جوهر الحركة الصهيونية!"، وفق زعمه.





في سياق آخر، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): " في الدقائق القليلة القادمة، سيسمع دوي انفجار (تحت السيطرة) في مستوطنات غلاف شمال غزة".









رام الله - دنيا الوطنقالت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد، إن حكومته صادقت على مقترحه بإقامة مستوطنة جديدة في المجلس الإقليمي (سدوت نيجيف) بغلاف غزة.