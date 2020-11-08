جوال تصدر بياناً بشأن حادثة الاعتداء على معرضها في جباليا شمال القطاع





واعتدى مجهولون، اليوم الأحد، على مقر لشركة جوال، في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن المعتدين، ألقوا الحجارة والأحذية وقنبلة صوتية، تجاه المقر، أثناء دوام العاملين فيه.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد للحظة الاعتداء وإغلاق مقر الشركة، لحماية العاملين فيه.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) اليوم الأحد، بياناً بشأن حادثة الاعتداء على معرضها في جباليا شمال القطاع.وفيما يلي نص اليبيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:تشجب وتسنتكر شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، بأشدّ العبارات الاعتداءات المتكرره خلال الأيام القليلة الماضية والتي كان أبرزها الاعتداء الخطير ظهر اليوم على معرض جباليا في قطاع غزة. الذي نجم عنه أضرار جسيمة بالمعرض وتهديد أمن وسلامة الموظفين والعاملين فيه. ويعتبر هذا اعتداء غير أخلاقي، غير مبرر ،وغير مسبوق، من قبل بعض الأفراد المتجاوزين حدّهم وحقهم بالتعبير السلمي عن الرأي، مستخدمين أساليب غير قانونية داعية للتهجم على مؤسسة اقتصادية ووطنية، والتعدي على الممتلكات، وتهديد سلم المجتمع الأهلي وسلامة وأمان الافراد.كما تهيب شركة جوال، الأجهزة المختصة والجهات المسؤولة في قطاع غزة، كلاً بصلاحياته وواجباته، الوقوف عند مسؤوليتهم وحماية الموظفين وممتلكات الشركة ومشتركيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي حادث اعتداء مشابه مستقبلاً، لما فيه من تطاول صارخ على القانون واستهانة بحياة المواطنين، والإضرار بمؤسسات وأركان الاقتصاد الوطني. هذا وأن استمرارية مثل هذه الاعتداءات ما هو إلا بداية انهيار الاقتصاد الوطني وامتداد لظاهرة خطيره ستكون نواة لفلتان أمني تدعياته أخطر من المتوقع.