"الاقتصاد" بغزة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدجاج خلال الأيام الماضية بالقطاع

قال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بغزة، عبد الفتاح أبو موسى: إن ارتفاع أسعار الدجاج خلال الأيام الماضية يعود لنقص كميات الدجاج المتواجدة في المزارع.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): أن الأسعار تترواح ما بين سبعة أو ثمانية شواكل، ثم ترتفع إلى تسعة و11 شيكلاً، و"نراقب ارتفاع الأسعار في صدر وأفخاد الحبش".



وتابع أبو موسى: ابتداءً من اليوم سيتم استيراد الدجاج المبرد الكامل وأجزاء الدجاج المبرد والحبش المبرد، نافياً أن يكون بغزة مزارع دجاج تتبع للحكومة.





رام الله - دنيا الوطن