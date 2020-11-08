"التعليم" بغزة: استئناف الدراسة للمرحلة الابتدائية بجميع مدارس القطاع خلال أيام

إحدى المدارس الخاصة بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مدير العلاقات العامة والدولية في وزارة التربية والتعليم، بغزة، معتصم الميناوي، باستئناف العملية التعليمية للمرحلة الثالثة بشكل تدريجي من الصف الأول حتى السادس الأساسي، وخلال أيام ستستأنف العملية التعليمية في كافة مناطق القطاع.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): أن مدراء التعليم في محافظات القطاع يقومون بتسجيل وتجهيز مدارسهم، للتأكد من جهوزيتها، حيث كل مديرية ستكون مسؤولة عن المدارس التابعة لها.



وتابع المنياوي، أن هناك قراراً ألا يزيد عدد الطلبة بالصف الواحد عن 25 طالباً، وسيقسم الطلبة قسمين كل قسم سيخصص له ثلاثة أيام في الأسبوع كما جرى في المراحل السابقة.



وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إننا "نراهن على نجاح هذه المرحلة بتعاون مدراء التعليم والطلبة والفرق المتابعة، وهناك لجان مختصة للمتابعة وتقييم إجراءات الوقاية والسلامة داخل المدارس".



وشدد على أن، المناطق المصنفة حمراء حسب وزارة الصحة ستبقى المدارس فيها مغلقة بشكل كامل، أما المناطق الخضراء ستستأنف فيها العملية التعليمية.