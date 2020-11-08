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دولي

إسرائيل: وزارة الصحة تحذر من مغبة فرض إغلاق شامل للمرة الثالثة

إسرائيل: وزارة الصحة تحذر من مغبة فرض إغلاق شامل للمرة الثالثة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، د.شارون الروعي برايس، من أن إعادة فتح المحال التجارية الواقعة على الشوارع والطرقات، ستؤدي الى فرض إغلاق ثالث.

وأوضحت في تصريحات مع إذاعة (كان)، أن وزارتها اعترضت على فتح هذه المحال بسبب الارتفاع في المؤشر
وعدم التقيد بفترة الأسبوعين بين مرحلة وأخرى في خطة تخفيف الإغلاق، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ورأت أن إسرائيل قد تفقد السيطرة على الوباء إذا ما استمر كابينيت (كورونا) في اتخاذ قرارات بخلاف توصيات وزارة الصحة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة عن انضمام اليونان بدءًا من بعد غد الثلاثاء، إلى قائمة الدول الحمراء بحسب تصنيف الوزارة.

وسيُسمح لكل الإسرائيليين الذين يتواجدون فيها بالعودة إلى إسرائيل، حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، دون أن يتم إلزامهم بدخول الحجر المنزلي الصحي، أما كل من سيعود بعد ذلك فسيتم إخضاعه للحجر.

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