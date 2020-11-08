شاهد: مجهولون يعتدون على مقر لشركة جوال في شمال قطاع غزة

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد للحظة الاعتداء وإغلاق بوابات مقر الشركة، لحماية العاملين فيه.





من جهتها، استنكرت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال)، الاعتداء الذي وصفته بـ "الاعتداء الخطير".



















رام الله - دنيا الوطناعتدى مجهولون، اليوم الأحد، على مقر لشركة جوال، في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ملقين الحجارة والأحذية وقنبلة صوتية تجاه المقر.وأضافت الشركة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "يعتبر هذا اعتداء غير أخلاقي، غير مبرر، وغير مسبوق، من قبل بعض الأفراد المتجاوزين حدّهم وحقهم بالتعبير السلمي عن الرأي، مستخدمين أساليب غير قانونية داعية للتهجم على مؤسسة اقتصادية ووطنية، والتعدي على الممتلكات، وتهديد سلم المجتمع الأهلي وسلامة وأمان الأفراد".وتابعت: "تهيب شركة جوال، الأجهزة المختصة والجهات المسؤولة في قطاع غزة، كلاً بصلاحياته وواجباته، الوقوف عند مسؤوليتهم وحماية الموظفين وممتلكات الشركة ومشتركيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي حادث اعتداء مشابه مستقبلاً، لما فيه من تطاول صارخ على القانون واستهانة بحياة المواطنين، والإضرار بمؤسسات وأركان الاقتصاد الوطني".واستكملت: "إن استمرارية مثل هذه الاعتداءات ما هو إلا بداية انهيار الاقتصاد الوطني وامتداد لظاهرة خطيره ستكون نواة لفلتان أمني تدعياته أخطر من المتوقع".