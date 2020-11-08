الأوقاف: إغلاق مسجد الرباط ببيت لحم بعد إنتشار (كورونا) بين المصلين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام ابو الرب اليوم الاحد، إغلاق مسجد الرباط في محافظة بيت لحم بسبب إنتشار إصابات بفيروس كورونا بين المصلين وذلك اعتبارا من اليوم وحتى مساء الثلاثاء القادم .



وأضاف أبو الرب أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات وذلك بعد التنسيق مع عطوفة الأخ كامل حميد محافظ محافظة بيت لحم .