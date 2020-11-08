عاجل

  • الرئاسة الجزائرية: تحسن حالة الرئيس تبون الصحية

  • الرئاسة الجزائرية: الرئيس عبد المجيد تبون يستكمل علاجه بألمانيا ووضعه الصحي في تحسن

  • بريطانيا: تسجيل 20752 إصابة بفيروس (كورونا) و156 وفاة جديدة

  • ظريف: العالم بانتظار تخلي الإدارة الأمريكية الجديدة عن الغطرسة

عربي

حكم قضائي بريطاني لصالح الخطوط الجوية القطرية ضد قناة العربية

حكم قضائي بريطاني لصالح الخطوط الجوية القطرية ضد قناة العربية
رام الله - دنيا الوطن
رفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضد قناة العربية فيما يتعلق بنشر قناة العربية لمقاطع فيديو في أغسطس 2017؛ توضح تأثير الحصار الذي تقوده السعودية على دولة قطر والخطوط الجوية القطرية.

تضمن مقطع فيديو بثته قناة العربية رسوماً مصورة تحاكي طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية يتم اعتراضها من قبل طائرة عسكرية مقاتلة بقصد إسقاطها.

وتم مشاهدة الفيديو المذكور على نطاق واسع في المملكة المتحدة وفي مختلف أنحاء العالم، كما أثار المقطع موجة من الاستنكار على وسائل الإعلام. حيث علقت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية على المقطع بقولها إنه "تحذير مرعب بأن [المملكة العربية السعودية] قد تقوم بتفجير طائرة ركاب قطرية في السماء"، كما وصفت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية الفيديو بأنه "أكثر من استفزاز".

وترى الخطوط الجوية القطرية بأن المقطع كان خاطئاً ومضللاً ويهدف إلى إخافة العملاء من السفر على رحلات الخطوط الجوية القطرية، وأن المقطع المعني جزء من سلسلة منشورات تبثها القناة المعنية بدوافع سياسية ومعادية لدولة قطر. وعلى الرغم من الادعاءات التي قدمتها قناة العربية، وجد قاضي المحكمة أن الخطوط الجوية القطرية قد أثبتت فعلاً أن لديها إمكانية إثبات كون مقطع الفيديو كان زائفاً و/أو ينقل انطباعات خاطئة، وأن المقطع المعني نشر بنية سيئة وبقصد الإضرار بمصالح وسمعة الخطوط الجوية القطرية.

وطعنت قناة العربية في اختصاص المحكمة العُليا في المملكة المتّحدة، وادّعت أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمةً للنظر في الدعوى.

وفي قرار قضائي صدر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة وجاء في 130 صفحة يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 أكدت المحكمة رفضها طلب العربية للطعن في اختصاصها للنظر في الدعوى حيث جاء الحكم بعد الاستناد إلى أدلة مستفيضة وعقد جلسة استماع دامت 3 أيام. وقد رفض القاضي بشكل قاطع الحجج التي قدمتها قناة العربية وزعمها أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمة للنظر في الدعوى.

وتعليقاً على قرار المحكمة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن الخطوط الجوية القطرية تقوم بحماية عملياتها من مثل هذا النوع من الادعاءات الزائفة وذات الدوافع السياسية، وكنا على ثقة من أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة ستنتصر للعدالة في هذه القضية. نرحب بهذا القرار، ونعتبره خطوة مهمة بالنسبة للخطوط الجوية القطرية في سعيها ‘لإحقاق العدالة‘ ".

أخبار ذات صلة

الصحة الأردنية: تسجيل 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 52 وفاة و4519 إصابة جديدة بـ(كورونا)

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

باسيل يقدم تفسيره للعقوبات الأمريكية عليه

باسيل يقدم تفسيره للعقوبات الأمريكية عليه

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق

الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)

الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة

لودريان في مصر بهدف &#34;التهدئة&#34; بعد الرسوم الكاريكاتورية

لودريان في مصر بهدف "التهدئة" بعد الرسوم الكاريكاتورية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الأوقاف: إغلاق مسجد الرباط ببيت لحم بعد إنتشار (كورونا) بين المصلين

الأوقاف: إغلاق مسجد الرباط ببيت لحم بعد إنتشار (كورونا) بين المصلين

محكمة بداية نابلس: الحكم بالسحن والغرامة المالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

محكمة بداية نابلس: الحكم بالسحن والغرامة المالية لمدان بتهمة الاتجار بالمخدرات

الفتياني: تجديد الاتحاد الاوروبي رفضه لعمليات الهدم موقف متقدم

الفتياني: تجديد الاتحاد الاوروبي رفضه لعمليات الهدم موقف متقدم

المستوطنون وقوات الاحتلال يضخون مياه عادمة في الاراضي الزراعية بسلفيت

المستوطنون وقوات الاحتلال يضخون مياه عادمة في الاراضي الزراعية بسلفيت

الفرا يدعو دول الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراءات اكثر صرامة مع اسرائيل

الفرا يدعو دول الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراءات اكثر صرامة مع اسرائيل

عبد ربه: ادارة سجون الاحتلال تستخف بحياة الاسرى خاصة في سجن (جلبوع)

عبد ربه: ادارة سجون الاحتلال تستخف بحياة الاسرى خاصة في سجن (جلبوع)

الزراعة بغزة: أسعار الطماطم بدأت بالانخفاض وهناك ثلاث سلع نعمل على استقرارها

الزراعة بغزة: أسعار الطماطم بدأت بالانخفاض وهناك ثلاث سلع نعمل على استقرارها

الديمقراطية: معيار موقفنا من إدارة بايدن بمدى التزامها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيتنا

الديمقراطية: معيار موقفنا من إدارة بايدن بمدى التزامها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيتنا

منوعات

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

شاهد: ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

عربي

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

باسيل يقدم تفسيره للعقوبات الأمريكية عليه

باسيل يقدم تفسيره للعقوبات الأمريكية عليه

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق