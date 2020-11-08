حكم قضائي بريطاني لصالح الخطوط الجوية القطرية ضد قناة العربية





وتم مشاهدة الفيديو المذكور على نطاق واسع في المملكة المتحدة وفي مختلف أنحاء العالم، كما أثار المقطع موجة من الاستنكار على وسائل الإعلام. حيث علقت صحيفة (الديلي ميل) البريطانية على المقطع بقولها إنه "تحذير مرعب بأن [المملكة العربية السعودية] قد تقوم بتفجير طائرة ركاب قطرية في السماء"، كما وصفت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية الفيديو بأنه "أكثر من استفزاز".



وترى الخطوط الجوية القطرية بأن المقطع كان خاطئاً ومضللاً ويهدف إلى إخافة العملاء من السفر على رحلات الخطوط الجوية القطرية، وأن المقطع المعني جزء من سلسلة منشورات تبثها القناة المعنية بدوافع سياسية ومعادية لدولة قطر. وعلى الرغم من الادعاءات التي قدمتها قناة العربية، وجد قاضي المحكمة أن الخطوط الجوية القطرية قد أثبتت فعلاً أن لديها إمكانية إثبات كون مقطع الفيديو كان زائفاً و/أو ينقل انطباعات خاطئة، وأن المقطع المعني نشر بنية سيئة وبقصد الإضرار بمصالح وسمعة الخطوط الجوية القطرية.



وطعنت قناة العربية في اختصاص المحكمة العُليا في المملكة المتّحدة، وادّعت أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمةً للنظر في الدعوى.



وفي قرار قضائي صدر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة وجاء في 130 صفحة يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 أكدت المحكمة رفضها طلب العربية للطعن في اختصاصها للنظر في الدعوى حيث جاء الحكم بعد الاستناد إلى أدلة مستفيضة وعقد جلسة استماع دامت 3 أيام. وقد رفض القاضي بشكل قاطع الحجج التي قدمتها قناة العربية وزعمها أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمة للنظر في الدعوى.



وتعليقاً على قرار المحكمة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن الخطوط الجوية القطرية تقوم بحماية عملياتها من مثل هذا النوع من الادعاءات الزائفة وذات الدوافع السياسية، وكنا على ثقة من أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة ستنتصر للعدالة في هذه القضية. نرحب بهذا القرار، ونعتبره خطوة مهمة بالنسبة للخطوط الجوية القطرية في سعيها ‘لإحقاق العدالة‘ ".



رام الله - دنيا الوطنرفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى قضائية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضد قناة العربية فيما يتعلق بنشر قناة العربية لمقاطع فيديو في أغسطس 2017؛ توضح تأثير الحصار الذي تقوده السعودية على دولة قطر والخطوط الجوية القطرية.تضمن مقطع فيديو بثته قناة العربية رسوماً مصورة تحاكي طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية يتم اعتراضها من قبل طائرة عسكرية مقاتلة بقصد إسقاطها.