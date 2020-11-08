الشلالدة: مواطن من نابلس سيرفع قضية على مستوطن اعتدى على منزله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير العدل محمد شلالدة أن مواطنا من قرية بورين سيرفع قضية اليوم أمام محكمة بداية نابلس على مستوطن اعتدى على منزله الذي ما زال قيد الانشاء، ما تسبب بأضرار مادية ومعنوية، وذلك لطلب تعويض بدل ضرر.



وقال الشلالدة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاحد، إن هذه القضية هي الأولى التي ترفع على مستوطن في المحاكم الوطنية وتستند للأعراف والقوانين الدولية سيما اتفاقية لاهاي، داعيا المواطنين للتقدم بقضايا في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية لمحاكمة من ينتهكون حقوقنا انسجاما مع قرار مجلس الأمن الخاص بالاستيطان 2334.



وأوضح الشلالدة أن القضايا الوطنية والجزائية لا تسقط بالتقادم، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية عما يحدث، لافتا في السياق إلى أنها مسؤولية مجتمع دولي أيضا.



وفيما يتعلق بموقف بلجيكا من هدم سلطات الاحتلال لمبانٍ مُولت من بلجيكا، قال الشلالدة إن ما يحدث يرتقي لجريمة حرب، داعيا المواطنين للتقدم بدعاوى لدى القضاء البلجيكي ضد الاحتلال.