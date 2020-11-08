الاتحاد الاوروبي: سنطالب إسرائيل بالتعويض عن هدم المنازل والمشاريع التي ندعمها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الاوربي شادي عثمان أن الاتحاد سيطالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميا بالتعويض عن هدم وتخريب المنازل والمشاريع والمدارس التي دعمها الاتحاد الاوروبي خلال الفترة الماضية في الضفة بما فيها القدس المحتلة.



واعتبر عثمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، ان زيارة وفود من الإتحاد الى المناطق المصنفة (سي) في الضفة ودعمها بالمشاريع اللازمة رسالة سياسية لاسرائيل ورفض من الاتحاد لانتهاكات الاحتلال المستمرة عبر التوسع الاستيطاني وتهجير المواطنين وعمليات الهدم.



واكد عثمان ان زيارة مناطق (سي) رسالة دعم للمواطنين بان الاتحاد سيبقى يدعم الوجود الفلسطيني في تلك المناطق من خلال المشاريع والتدخلات العاجلة.