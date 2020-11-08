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شؤون فلسطينية

الفتياني: تجديد الاتحاد الاوروبي رفضه لعمليات الهدم موقف متقدم

الفتياني: تجديد الاتحاد الاوروبي رفضه لعمليات الهدم موقف متقدم
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني تجديد الاتحاد الاوروبي موقفه الرافض للاستيطان والهدم والتهجير القسري باعتبارها غير قانونية موقفا متقدما ونموذجا للالتزام الدولي الرافض لتلك السياسات.

وقال الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "يجب على المجتمع الدولي ان يدرك بان الحكومة الاسرئيلية أمعنت في تطرفها وانتهاكاتها في جميع الارض الفلسطينية وأصبحت اكثر شراسة خاصة بعد دعم ترمب المطلق لها".

واكد الفتياني أن المواطنين في الاغوار بحاجة الى الدعم ووقوف المجتمع الدولي بجانبهم خاصة ان غالبية المشاريع هناك جاءت من الاتحاد الاوروبي وأنه يجب مقاومة سياسات الاحتلال التي تحاول فرض الواقع على الارض.

ودعا الفتياني المجتمع الدولي الوقوف في وجه سياسة ترامب ومحاسبة اسرائيل ليدرك العالم ان من يخرج عن القانون الدولي والقيم الانسانية يجب محاسبته.

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