شؤون فلسطينية

الأحمد: المطلب الأوروبي بدفع تعويضات عن هدم المباني انتقال من مواقف الإدانة للمواقف العملية

الأحمد: المطلب الأوروبي بدفع تعويضات عن هدم المباني انتقال من مواقف الإدانة للمواقف العملية
رام الله - دنيا الوطن
جدد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين القانوني والسياسي.

وقال الأحمد، بفي حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "الموقف الأوروبي الذي يطالب سلطات الاحتلال بدفع تعويضات عن هدم مبان بنيت بتمويل أوروبي، هو انتقال من مواقف الإدانة والاستنكار إلى المطالبة بإجراءات عملية من قبل اسرائيل سواء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية منفردة مثل بلجيكا التي ساهمت بتقديم مساعدات لتجمع حمصة بالأغوار الشمالية.

وأعرب الأحمد، عن أمله بأن يستمر التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وكل الدول لتبقى ثابتة على مواقفها الرافضة للاستيطان وسياسة الهدم وخطة الضم للأرض الفلسطينية ولحين انتقال المعركة بشكلها القانوني الى الهيئات الدولية وأروقة الامم المتحدة المعنية بهذا الأمر من أجل توفير الحماية لأبناء شعبنا وممتلكاتهم وأراضيهم المهددة بالمصادرة .

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