المستوطنون وقوات الاحتلال يضخون مياه عادمة في الاراضي الزراعية بسلفيت



واكد عواد انه وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية يتم مراقبة وتتبع ضعيفي النفوس وفرض غرامات هائلة عليهم لمساعدتهم قوات الاحتلال على ضخ المياه العادمة في اراضي المواطنين.



واضاف عواد في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاحد، انه سيجري الترتيب مع تلفزيون فلسطين لتوثيق عملية ضخ المياه العادمة مشيرا الى أن تطاول سلطات الاحتلال وصل الى حد مصادرة 4 بواجر تابعة للمحافظة بالاضافة الى مصادرة 3 سيارات لمجالس النفايات .



رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر حركة فتح في سلفيت عبد الستار عواد إن الاستهداف الدائم لاراضي المحافظة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال متبوع بضخ مياه عادمة في الاراضي الزراعية وتجريف العديد منها لصالح المصانع الاسرائيلية المقامة على هذه الاراضي.