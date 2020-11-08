بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية



لكن المسؤول الأمريكي نفسه حذّر أيضاً من أنّه "لا ينبغي لأيّ سياسي لبناني أن يشعر بالسعادة، حيث أنّ بعض الأفراد المدرجين على القائمة السوداء مقربون من سعد الحريري (الرئيس المكلّف تأليف الحكومة). وأضاف أنّ وزارة الخارجية الأمريكية تواصلت مع باسيل مرّة أخرى قبل عشرة أيام، وطلبت منه أن ينأى بنفسه علانيةً عن حزب الله، الحليف الأبرز للتيار الوطني الحر.



وفي سبتمبر، أدرجت الولايات المتحدة إثنين من الوزراء اللبنانيين السابقين، حسن خليل (المحسوب على رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري) ويوسف فنيانوس (المحسوب على رئيس تيار المرده سليمان فرنجية)، القائمة السوداء لتقديمهما الدعم المادي لحزب الله والانخراط في الفساد الحكومي.



وعلى رغم ذلك، حاول جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، إقناع الإدارة الأمريكية بأنّ تحالفه مع حزب الله يمكن أن يثمر عن فوائد لا يمكن تحقيقها لولا ذلك، مستنداً إلى دوره الذي لعبه في تسهيل محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.



وفي موقف متناقض، غرد باسيل عبر حسابه على موقع تويتر، إنه ليس "خائفاً" من العقوبات ولم "تغريه" الوعود، في رواية تعكس ما دار من محادثات بينه وبين واشنطن حسب وصف المسؤول الأمريكي.



وتاتي تلك العقوبات لتضع قيود أمام مسؤولين تناسوا أهمية خروج لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية، مفضلين مصالحهم الشخصية فوق مصالح الشارع اللبناني الذي لطالما عانى من فساد تغلغل في كلّ مفاصل البلاد.



ووفقاً لمصدر رسمي أمريكي، فقد تمّ أيضاً إدراج 23 سياسيًا وشخصًا لبنانيًا آخرين على القائمة السوداء، بحسب ما جاء على موقع (أخبار الأن).وقبل شهرين ، تواصلت وزارة الخارجية مع أولئك الموجودين بالقائمة بالإضافة إلى باسيل، ووجهّت إليهم إنذاراً لتغيير السلوك أو مواجهة العزلة من خلال العقوبات. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أنّ رغم خروج أربع مسؤوليين من القائمة، إلّا هناك 19 آخرون حاولوا الإلتفاف على المتطلبات اللازمة "عبر إبرام الصفقات والتحالفات".