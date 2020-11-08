عربي

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
"جبران باسيل قد لا يكون أوّل سياسي لبناني يتعرض لعقوبات"، وفق مصادر رسمية أمريكية أشارت إلى أنّ وزير الخارجية اللبناني السابق قد لا يكون وحده مدرجاً على قائمة العقوبات للمسؤولين اللبنانيين بموجب قانون ماغنتسكي، الذي يستهدف معاقبة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. 

ووفقاً لمصدر رسمي أمريكي، فقد تمّ أيضاً إدراج 23 سياسيًا وشخصًا لبنانيًا آخرين على القائمة السوداء، بحسب ما جاء على موقع (أخبار الأن).

وقبل شهرين ، تواصلت وزارة الخارجية مع أولئك الموجودين بالقائمة بالإضافة إلى باسيل، ووجهّت إليهم إنذاراً لتغيير السلوك أو مواجهة العزلة من خلال العقوبات. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أنّ رغم خروج أربع مسؤوليين من القائمة، إلّا هناك 19 آخرون حاولوا الإلتفاف على المتطلبات اللازمة "عبر إبرام الصفقات والتحالفات".

لكن المسؤول الأمريكي نفسه حذّر أيضاً من أنّه "لا ينبغي لأيّ سياسي لبناني أن يشعر بالسعادة، حيث أنّ بعض الأفراد المدرجين على القائمة السوداء مقربون من سعد الحريري (الرئيس المكلّف تأليف الحكومة). وأضاف أنّ وزارة الخارجية الأمريكية تواصلت مع باسيل مرّة أخرى قبل عشرة أيام، وطلبت منه أن ينأى بنفسه علانيةً عن حزب الله، الحليف الأبرز للتيار الوطني الحر.

وفي سبتمبر، أدرجت الولايات المتحدة إثنين من الوزراء اللبنانيين السابقين، حسن خليل (المحسوب على رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري) ويوسف فنيانوس (المحسوب على رئيس تيار المرده سليمان فرنجية)، القائمة السوداء لتقديمهما الدعم المادي لحزب الله والانخراط في الفساد الحكومي.

وعلى رغم ذلك، حاول جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، إقناع الإدارة الأمريكية بأنّ تحالفه مع حزب الله يمكن أن يثمر عن فوائد لا يمكن تحقيقها لولا ذلك، مستنداً إلى دوره الذي لعبه في تسهيل محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وفي موقف متناقض، غرد باسيل عبر حسابه على موقع تويتر، إنه ليس "خائفاً" من العقوبات ولم "تغريه" الوعود، في رواية تعكس ما دار من محادثات بينه وبين واشنطن حسب وصف المسؤول الأمريكي.

وتاتي تلك العقوبات لتضع قيود أمام مسؤولين تناسوا أهمية خروج لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية، مفضلين مصالحهم الشخصية فوق مصالح الشارع اللبناني الذي لطالما عانى من فساد تغلغل في كلّ مفاصل البلاد.

أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

باسيل يقدم تفسيره للعقوبات الأمريكية عليه

باسيل يقدم تفسيره للعقوبات الأمريكية عليه

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق

الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)

الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة

لودريان في مصر بهدف &#34;التهدئة&#34; بعد الرسوم الكاريكاتورية

لودريان في مصر بهدف "التهدئة" بعد الرسوم الكاريكاتورية

رئيس وقادة الإمارات يهنؤون بايدن بفوزه برئاسة أميركا

رئيس وقادة الإمارات يهنؤون بايدن بفوزه برئاسة أميركا

العراق: القبض على مجموعة نفذت 13 عملية &#34;إرهابية&#34; خلال عامين

العراق: القبض على مجموعة نفذت 13 عملية "إرهابية" خلال عامين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

المستوطنون وقوات الاحتلال يضخون مياه عادمة في الاراضي الزراعية بسلفيت

المستوطنون وقوات الاحتلال يضخون مياه عادمة في الاراضي الزراعية بسلفيت

الفرا يدعو دول الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراءات اكثر صرامة مع اسرائيل

الفرا يدعو دول الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراءات اكثر صرامة مع اسرائيل

عبد ربه: ادارة سجون الاحتلال تستخف بحياة الاسرى خاصة في سجن (جلبوع)

عبد ربه: ادارة سجون الاحتلال تستخف بحياة الاسرى خاصة في سجن (جلبوع)

الديمقراطية: معيار موقفنا من إدارة بايدن بمدى التزامها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيتنا

الديمقراطية: معيار موقفنا من إدارة بايدن بمدى التزامها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضيتنا

مخطط ضخم يُحدد سياسات &#34;التنظيم الإسرائيلية&#34; في مركز القدس الشرقية

مخطط ضخم يُحدد سياسات "التنظيم الإسرائيلية" في مركز القدس الشرقية

الأسيرة حلوة حمامرة تدخل عامها السادس والأخير في سجون الاحتلال

الأسيرة حلوة حمامرة تدخل عامها السادس والأخير في سجون الاحتلال

بحر يستقبل وفداً من عائلة الصعيدي للمطالبة بالقصاص وتطبيق القانون

بحر يستقبل وفداً من عائلة الصعيدي للمطالبة بالقصاص وتطبيق القانون

حكومة الاحتلال تُصادق على إقامة مستوطنة جديدة على حدود قطاع غزة

حكومة الاحتلال تُصادق على إقامة مستوطنة جديدة على حدود قطاع غزة

منوعات

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

مادلين مطر: أموالي محجوزة ولم أرغب بالغناء للبنان

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

شاهد: ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

عربي

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

بعد جبران باسيل.. مسؤولون لبنانيون في دائرة العقوبات الأمريكية

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق

الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)

الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة