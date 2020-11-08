الزراعة بغزة: أسعار الطماطم بدأت بالانخفاض وهناك ثلاث سلع نعمل على استقرارها

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الزراعية الفلسطينية في قطاع غزة، أن أسعار الطماطم بدأت بالانخفاض، وذلك بعد أن ارتفع سعرها نتيجة ندرة كميات انتاج الطماطم، بسبب تداخل المواسم والعوامل المناخية.



وقالت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد: "هناك ثلاث سلع رئيسية تعمل وزارة الزراعة على استقرارها، وهي البندورة والبطاطا والبصل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).