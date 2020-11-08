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قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

قناة إسرائيلية: انطلاق أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اليوم الأحد، أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي في رحلة تاريخية لشركة فلاي دبي. 

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن 170 من رجال الأعمال والسياح الإسرائيليين على متن الرحلة رقم FZ8194 من تل أبيب إلى دبي مرورا فوق الأجواء السعودية. 

وأشارت إلى أن الرحلة تأتي بجهود من رجل أعمال إماراتي وتم الاتفاق عليها في غضون ثلاثة أيام. 

وذكرت أن الرحلة تضم وفد رجال أعمال إسرائيلي ومسؤولين حكوميين وهيئات طيران وسياحة وممثلين عن أكبر الشركات في الاقتصاد الذين يريدون الاستثمار في الإمارات. 

ونوهت القناة أن الوفد سيمكث في دبي لمدة أربعة أيام في ضيافة سلسلة فنادق حياة وسيعود على متن رحلة مباشرة إلى تل أبيب.

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