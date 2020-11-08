باسيل يقدم تفسيره للعقوبات الأمريكية عليه

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر اللبناني والوزير السابق، اليوم الأحد، أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليه جائرة، ولها دوافع سياسية بسبب قربه من "حزب الله".



وأشار باسيل، خلال كلمة متلفزة، إلى أن هذه العقوبات فرضت عليه، بعدما رفض إنهاء علاقته بـ"حزب الله" لـ"حماية لبنان"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ونفى باسيل الاتهامات الأمريكية له بالفساد، وقال: "هذه العقوبة هي الظلم بعينه ورح أقاومه، ورح ادّعي بالضرر اللاحق فيي من وراها".



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت العقوبات على باسيل، زعيم أكبر تكتل سياسي مسيحي في لبنان، يوم الجمعة الماضي، متهمة إياه بالفساد وبوجود صلات تربطه بحزب الله الذي تصنفه واشنطن جماعة "إرهابية".



ويعتبر باسيل أحد أبرز حلفاء "حزب الله" المسيحيين في لبنان، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون.