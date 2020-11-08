الأسيرة حلوة حمامرة تدخل عامها السادس والأخير في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخلت الأسيرة الجريحة، حلوة حمامرة، من بيت لحم، عامها السادس والأخير في سجون الاحتلال.



وقال نادي الأسير: "إن الأسيرة حمامرة، أُعتقلت بتاريخ الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بعد أن أطلق عليها الاحتلال النار، وخضعت لعدة عمليات جراحية في حينه، وتم استئصال أجزاء من الطحال والبنكرياس والأمعاء، وصدر بحقها لاحقاً حُكم بالسّجن لمدة 6 سنوات".



وتواجه الأسيرة حمامرة إلى جانب رفيقاتها الأسيرات، أوضاعاً صعبة وقاسية في سجن (الدامون)، جرّاء سياسات إدارة السجون التنكيلية، وحرمانهن من أبسط الحقوق، كحقهن بالرعاية الصحية.



ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرات، تعرضن وكبقية الأسرى إلى عملية عزل مضاعفة منذ انتشار الوباء، خاصة مع عدم انتظام زيارات عائلاتهن، فهي الوسيلة الوحيدة إلى جانب زيارات

المحامين، التي تمكنهن من التواصل مع العالم الخارجي.



ويذكر، أن عدد الأسيرات، وصل إلى (40) أسيرة، بينهن (13) أُمّاً من بينهن الأسيرة حمامرة.