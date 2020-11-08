شؤون فلسطينية

بحر يستقبل وفداً من عائلة الصعيدي للمطالبة بالقصاص وتطبيق القانون

بحر يستقبل وفداً من عائلة الصعيدي للمطالبة بالقصاص وتطبيق القانون
رام الله - دنيا الوطن
استقبل د. أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، في مكتبه صباح اليوم، وفداً من عائلة الصعيدي للمطالبة بسرعة تنفيذ القصاص بحق قاتل ابنهم، بعد إطلاق الجاني النار عليه خلال شجار عائلي.

وشرح أفراد عائلة الصعيدي، ظروف وملابسات الجريمة الواقعة في شهر آب/ أغسطس الماضي، والتي أدت إلى قتل مواطن ووقوع عدد من الإصابات، مؤكدين على أهمية تنفيذ القانون، وتطبيق حكم القصاص بحق الجاني، للحفاظ على حقوق المواطنين.

ووعد بحر بمتابعة عمل الجهات الحكومية المختصة حول القضية، وسير الإجراءات القانونية، للوصول إلى العدالة والحفاظ على السلم المجتمعي.

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