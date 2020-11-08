حكومة الاحتلال تُصادق على إقامة مستوطنة جديدة على حدود قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (كيباه) الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت على إقامة مستوطنة جديدة داخل المجلس الإقليمي (سدوت نيغيف) على الحدود مع قطاع غزة، وستكون باسم (حانون) بشكل مؤقت.



وقال الموقع: "سيتم إنشاء المنطقة الجديدة بالقرب من مستوطنة (تكوما) شرقي كفار عزة، بين كيبوتس سعد ومفلاسيم، وستضم حوالي 500 وحدة سكنية، وستحدد لجنة التسمية اسمها لاحقاً".