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القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق

القوات العراقية تضبط أوكاراً وأسلحة لتنظيم الدولة شمالي العراق
رام الله - دنيا الوطن
حققت القوات العراقية، نتائج نوعية في الساعات الأولى من عملية أمنية واسعة، انطلقت بها اليوم الأحد، لملاحقة عناصر تنظيم الدولة، وتدمير بقاياه في سلاسل جبلية شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان، اليوم الأحد، أن قوات الشرطة الاتحادية، والرد السريع، وخلال العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت، صباحاً لتطهير وتفتيش سلسلة جبال مكحول شمالي محافظة صلاح الدين شمال البلاد، تمكنتا من العثور على نفقين ووكر، و14 عبوة ناسفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وأضافت الخلية، كما عثرت القوات على منصة صواريخ ومدفع ما يسمى "جهنم" وصاروخ وقواعد أسلحة نوع 14.5 و 12.7 و 23 ملم مع 3 ركائز أحادية و 10 قنابر هاون مع 3 قواعد هاون.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح، انطلاق عمليات أمنية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم الدولة في سلاسل جبلية بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح الخفاجي، أن العمليات انطلقت في سلسلة جبال خانوكة ومكحول شمالي محافظة صلاح الدين، الهدف منها مطاردة وملاحقة عناصر تنظيم الدولة، منوهاً إلى أن العملية تعتبر أسلوب جديدة تستخدمه قيادة العمليات المشتركة.

وأعلن الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في بيان تلقته مراسلتنا، اليوم الأحد، قائلا: "بتوجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت صباح هذا اليوم، قطعات الجيش العراقي المتمثلة الفرقة التاسعة وآمرية القوات الخاصة وصنوف الجيش وقيادة عمليات نينوى وقيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة  في مناطق شرق نهر دجلة وقيادة قوات الشرطة الاتحادية وتشكيلاتها  ولواء مِن الرد السريع وقطعات وتشكيلات الحشد الشعبي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، بعملية عسكرية وأمنية واسعة في سلسلة جبال مكحول وخانوكة لملاحقة بقايا عناصر تنظيم الدولة".

وأضاف الشمري، أن العملية تستمر لعدة أيام، مشيراً إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقاً من خلال خلية الإعلام الأمني.

وكشفت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، قبل قليل، أن طائرات القوة الجوية وطيران التحالف الدولي ينفذان، سلسلة ضربات جوية على أهداف إرهابية في سلسلة جبال  مكحول وخانوكة، وألمحت إلى مزيد من التفاصيل تبث لاحقاً.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، عن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم الدولة بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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