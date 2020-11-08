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الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)

الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية: "إن فصل الشتاء يشهد نسبة كبيرة من الوفيات حول العالم، ولا بد من أخذ الاحتياط بشكل أكبر مع وجود فيروس (كورونا)".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.

وأضافت الوزيرة، أن زيادة عدد حالات (كورونا) أمر متوقع، وأكثر المحافظات إصابة بـ (كورونا) هي: القاهرة في المركز الأول، والاسكندرية في المركز الثاني، والجيزة في المركز الثالث، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكدت الوزيرة، زيادة الإصابات في القاهرة في مدينة نصر، وفي الجيزة بمناطق الهرم والوراق والعمرانية.

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