الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)

الصحة المصرية: القاهرة والاسكندرية والجيزة أعلى المحافظات بإصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية: "إن فصل الشتاء يشهد نسبة كبيرة من الوفيات حول العالم، ولا بد من أخذ الاحتياط بشكل أكبر مع وجود فيروس (كورونا)".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.
وأضافت الوزيرة، أن زيادة عدد حالات (كورونا) أمر متوقع، وأكثر المحافظات إصابة بـ (كورونا) هي: القاهرة في المركز الأول، والاسكندرية في المركز الثاني، والجيزة في المركز الثالث، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأكدت الوزيرة، زيادة الإصابات في القاهرة في مدينة نصر، وفي الجيزة بمناطق الهرم والوراق والعمرانية.
قالت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية: "إن فصل الشتاء يشهد نسبة كبيرة من الوفيات حول العالم، ولا بد من أخذ الاحتياط بشكل أكبر مع وجود فيروس (كورونا)".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) المستجد، واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.
وأضافت الوزيرة، أن زيادة عدد حالات (كورونا) أمر متوقع، وأكثر المحافظات إصابة بـ (كورونا) هي: القاهرة في المركز الأول، والاسكندرية في المركز الثاني، والجيزة في المركز الثالث، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وأكدت الوزيرة، زيادة الإصابات في القاهرة في مدينة نصر، وفي الجيزة بمناطق الهرم والوراق والعمرانية.
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