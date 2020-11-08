مدير منظمة الصحة العالمية يُهنئ بايدن ويتطلع للعمل معه بمكافحة (كورونا)



وأعرب غيبريسوس، عن تطلعه للتعاون مع الولايات المتحدة، في مجال مكافحة وباء (كوفيد- 19)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال غيبريسوس، في تغريدة على (تويتر)، اليوم الأحد: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع أنا وزملائي في منظمة الصحة العالمية، إلى العمل معكم ومع إدارتكم".



​وأضاف المدير العام بالقول: إن"أزمات مثل جائحة كوفيد-19 تظهر أهمية التضامن العالمي في حماية الأرواح، وسبل العيش المشترك".

رام الله - دنيا الوطنبعث مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالتهنئة إلى جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، على فوزهما في السباق الرئاسي الأمريكي.