شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في طولكرم

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة من قبل الإدارات والأقسام ومراكز الشرطة، بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية، ونشر الأمن والأمان بين المواطنين، فقد تمكنت الشرطة من القبض على (8) مطلوبين للعدالة، وضبطت (15) مركبة غير قانونية و3 دراجات.

وأكدت التحفظ على المقبوض عليهم، تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن المركبات غير القانونية، لما فيها من مخاطر جسيمة على المواطن والمجتمع.

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