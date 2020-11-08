دولي

الصحة الإيرانية تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ تفشي (كورونا)

الصحة الإيرانية تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيران، اليوم الأحد، 9236 إصابة جديدة و459 حالة وفاة بفيروس (كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل رقما قياسيا جديدا لعدد الوفيات في يوم واحد.

وأكدت السلطات الصحية الإيرانية أن إجمالي عدد المصابين بفيروس (كورونا) في البلاد بلغ بذلك 682486 شخصا، منذ بدء انتشار الفيروس، 5523 شخصا منهم في حالة حرجة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وسجلت السلطات الإيرانية كذلك 459 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 38291 حالة.

وتم تصنيف 27 إقليما إيرانيا في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.

وهناك 4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي، وفي حالة تأهب، جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان.

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