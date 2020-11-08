الخارجية: على الراغبين بالسفر للمغرب التسجيل قبل الموعد بـ 10 أيام



1- صورة الإقامة.



2- جواز السفر.





3- شهادة تسجيل الجامعة.





الأوراق الثبوتية للمواطن المقيم:



1- صورة جواز سفر.





2- صورة إقامته.





3- صورة بطاقة زوجته المغربية للتسجيل أو الاستفسار.

رام الله - دنيا الوطنأعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الراغبين بالسفر للمملكة المغربية الشقيقة، ويحملون إقامة مغربية سارية المفعول، ومضى على تواجدهم خارج الأراضي المغربية أكثر من ستة شهور، التسجيل لدى الوزارة، قبل موعد السفر بـ 10 أيام؛ ليتنسى للوزارة إجراء التنسيقات اللازمة لهم من خلال سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية.وأكدت الوزارة على ضرورة تواجد الأوراق الثبوتية المطلوبة للطالب وهي: