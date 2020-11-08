القيادي دحلان يُوجه بإغاثة العائلات المحجورة منزلياً

رام الله - دنيا الوطنوجّه القيادي محمد دحلان، بإغاثة العائلات المحجورة منزلياً بسبب الجائحة، بـ 2500 طرد غذائي.وقامت اللجنة الاجتماعية، بالتيار الإصلاحي في حركة (فتح) بساحة غزة، بتجهيز آلاف الطرود الغذائية، بعدما وردتها أسماء العائلات المحجورة، من وزارة التنمية الاجتماعية، وبدأت عملية التوزيع؛ لتصل إلى مستحقيها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وإشراف اللجنة الاجتماعية بالحركة.وقال حاتم أبو زكري، أمين سر اللجنة الاجتماعية: "بادرت اللجنة فور تلقيها توجيهات القائد محمد دحلان، بتجهيز الطرود الغذائية التي طلبتها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، وجرى التنسيق بين فريق اللجنة، وطاقم الوزارة بشأن الأسماء والعناوين، كجزء من مساهمات تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة (فتح) بقيادة دحلان في الجهود المبذولة لمواجهة جائحة (كورونا)".وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد بجوار مخازن ومستودعات الوزارة، قال حسام الدجني مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التنمية الاجتماعية: "إن معدلات الفقر في قطاع غزة بلغت مستوى قياسي، وأن ظروف جائحة (كورونا) فاقمت الأزمة، وجاءت استجابة تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، وتقديم الطرود الغذائية في إطار دعم وتعزيز جهود الوزارة في مواجهة الجائحة".وبدوره، أكد عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة (فتح) أن هذه الاستجابة العاجلة، هي جزء من رزمة المساعدات الإغاثية التي يقدمها التيار، في إطار واجباته الوطنية والاجتماعية، وأنه سيواصل هذه الجهود في المستقبل، ضمن الفضاء الوطني المتاح أمام الجميع للقيام بواجباتهم.