شؤون فلسطينية

فلسطين تسجيل ثلاث وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تسجيل ثلاث وفيات و549 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الأحد، أنه تم تسجل 3 حالات وفاة (مواطن 93 عاما من البيرة، مواطنة 74 عاما من الفارعة بمحافظة طوباس، ومواطنة 83 عاما من جباليا بقطاع غزة).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 235 حالة في الضفة الغربية (الخليل 38، جنين 29، نابلس 23، طولكرم 19، سلفيت 26، طوباس 2، قلقيلية 12، رام الله والبيرة 83)، قطاع غزة 200، مدينة القدس 12.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (58)، محافظة نابلس (77)، محافظة بيت لحم (36)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (21)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (2)، طولكرم (22)، طوباس (4)، قطاع غزة (201)، ضواحي القدس (8)، مدينة القدس (48).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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