(حرية) يُدين عملية إطلاق النار على المواطن أبو عمرو في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بحق الشاب الفلسطيني سليمان أبو علي عمرو (40 عاماً في منطقة دورا جنوب الخليل، حيث قام جنود الاحتلال، بإطلاق النار على الشاب بصورة مباشرة، مما أدى إلى إصابته في قدمه وبطنه، ومن ثم قامت باعتقاله، وذلك بعد توقفه ورفع يديه للأعلى مستسلماً.



وأكد (حرية)، أن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في تعامله مع المواطنين الفلسطينيين على الحواجز، تعد انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية، لاسيما قواعد الأمم المتحدة.



وجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.



ودعا السلطة الفلسطينية؛ لتفعيل مسار ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.