محكمة غزة: الإعدام غيابياً لمُدان بالقتل

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية الوسطى، حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت، على المُدان الفار من وجه العدالة (ن. ق)، بقتل المغدور محمد حسن محمد العايدي.



وأكدت النيابة العامة، تقديمها راسخ البينة والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة؛ لارتكاب الجاني تهمة القتل قصداً، مشددة على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام، وتحقيق الردع العام للعابثين بأمن واستقرار المجتمع.