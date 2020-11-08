اشتية: نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة الاعتراف بفلسطين



وتابع رئيس الوزراء، في تغريدة عبر حسابه على (تويتر) صباح اليوم: "نهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن ونائبته المنتخبة كمالا هاريس، بالفوز بالانتخابات، ونأمل من الإدارة الجديدة الاعتراف بفلسطين، وأن يكون الموضوع الفلسطيني على أجندة أولوياتها، كون الرئيس محمود عباس، خير شريك لأي مسار سياسي، قد يصل إلى حل".



وأضاف: "كما نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفلسطين، دون ربط ذلك بإسرائيل".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية: "نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة، العمل على مسار سياسي جدي على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين".