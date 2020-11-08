البزم يُصدر توضحياً حول تصريحات له بشأن صالات الأفراح والمدارس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، توضحياً حول تصريحات وصفها بالمغلوطة، خلال حديثه لإذاعة (صوت الأقصى)، صباح اليوم الأحد، حول استمرار إغلاق صالات الأفراح، والتي جاء فيها أن المدارس أكبر مشكلة في نقل العدوى من صالات الأفراح.



واعتبر البزم، أن ما نقلته الإذاعة، تصريحات غير صحيحة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه جرى تحريفه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.



وقال البزم: "هنا أود التوضيح، بأن ما صرحت به هو أن هناك مشكلة أكبر من إغلاق الصالات، وهي إغلاق المدارس، والتي أصبحت أعداد منها مغلقة بسبب انتشار الإصابات، وكذلك المساجد ومرافق أساسية أخرى مغلقة، بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية".