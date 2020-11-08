شؤون الأسرى بغزة: صرف مخصصات من قُطعت رواتبهم غداً الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين بقطاع غزة، بدء صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، والأسرى المحررين، الذين قطعت رواتبهم، غداً الأثنين.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، اليوم الأحد، إلى أن عملية صرف المخصصات، ستكون عبر كافة فروع بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.