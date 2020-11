مديرية شمال غزة تكرّم المعلمة إيمان البرعي لفوزها بجائزة أفضل 100 معلم عالمي

رام الله - دنيا الوطنكرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، المعلمة إيمان غازي البرعي من مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات، لفوزها بمسابقة أفضل 100 معلم عالمي من مؤسسة Green Thinker الدولية في الهند والمهتمة في مجال التعليم الدولي.جاء ذلك، خلال استقبال مدير التعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، للمعلمة المحتفى بها، إيمان البرعي.وأعرب حرز الله عن فخره الشديد بالإنجاز الكبير الذي حققته المعلمة المثابرة والمتميزة إيمان البرعي، متمنيًا لها مزيدًا من التميز والإبداع.وأكد حرز الله، أن هذا الإنجاز لا يحسب لمديرية شمال غزة أو وزارة التربية والتعليم فقط، وإنما يعتبر إنجازاً لفلسطين عامة، مشدداً على أن شعبنا يزخر بالعديد من النماذج المشرّفة والمشرقة من أمثال المعلمة البرعي والمعلمة أسماء مصطفى، اللواتي رفعن اسم فلسطين عاليًا في عالم التميز والإبداع التربوي.بدوره، أشاد صالحة، بهذا الإنجاز للمعلمة البرعي، مؤكداً أن هذا التميز لم يأتِ من فراغ، وإنما حصيلة جد واجتهاد ومثابرة، تراكمت على مدار عدة سنوات من البذل والعطاء في الميدان التربوي.ودعا صالحة المعلمة البرعي إلى مواصلة هذا النهج من التميز والإبداع، والعمل على نقل خبراتها إلى زميلاتها وزملائها من المعلمات والمعلمين.من جهتها، أعربت المعلمة البرعي عن جزيل شكرها وتقديرها لهذه اللفتة الكريمة من مديرية الشمال، مؤكدة أنها ستشكل لها قوة دفع مشجعة للجد والمثابرة من أجل الحصول على المراتب المتقدمة في ميادين العلم والمعرفة.وتعمل البرعي معلمة لغة إنجليزية في مدرسة الفالوجا الثانوية الحكومية بمديرية تعليم شمال غزة، واستطاعت الفوز بهذا اللقب والتتويج العالمي لأنها تمتلك سجلاً حافلاً في التميز والجوائز المحلية والدولية، حيث حصلت على جائزة المعلم المتميز على مستوى وزارة التعليم عام 2014، ومعلم خبير ضمن شركة (مايكروسوفت) 2020، ومدرب ماستر معتمد من (مايكروسوفت)، وسفيرة فلسطين لمنصتي (ويكلت وبنسي) المختصتين بالشؤون التربوية، ومعلم معتمد من منصة نيربود وفليب جريد وصانع الكتاب، ولقب Student Voice Ambassador SVA سفير صوت الطالب.وفي وقت سابق حصلت على شهادة امتياز من منصة Europe CodeWeek، وقد شهدت نشاطاتها ونشاط طالباتها ظهور فلسطين على خريطة المتسابقين ومواقع المسابقة، كما ظهر موقع مدرستها الفالوجا ومدينة جباليا على الخريطة العالمية ضمن مجريات المسابقة.وتُصنف المعلمة إيمان من المعلمات المبادرات، حيث نفذت مبادرة التكنولوجيا تجمعنا، وكانت أول من نفذ حصة تشاركية عبر السكايب داخل الغرفة الصفية مع صفوف أخرى من الضفة والعالم العربي والأوروبي.وأسست مبادرة (تويتر) العرب، وهي مبادرة على مستوى العالم العربي جمعت فيها العديد من المربين والتلاميذ من عدة دول، وشاركت طالباتها في هذا الجو التعليمي الممتع.كما أسست مبادرة تدريب أونلاين بدأتها قبل جائحة (كورونا) تدرجت بتدريب معلمات من الضفة وغزة، ثم فئات مختلفة من الطواقم التربوية من الدول العربية حول طرق التدريس الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وعقدت العديد من اللقاءات التدريبيةأونلاين.ونفذت المعلمة إيمان مبادرة Facebook Classroom لتفعيل منصات التواصل الاجتماعي للاتصال مع الطالبات خارج نطاق الدوام المدرسي بإعداد مسابقات أونلاين، وتقديم مراجعات في المنهاج، وتوظيف تطبيقات تكنولوجية مثل quizlet و Quizzes.وتم اختيارها سفيرة للعديد من المبادرات العربية مثل مبادرة التمكين الرقمي في مصر ومبادرة الصالون الليبي وغيرها.ومن أعمالها، قامت بالتنسيق ليوم بث مباشر عبر اليوتيوب من خلال منصة بنسي وكان الأول من نوعه أن يتم تخصيص يوم بث مباشر للعالم العربي من قبل منصة أجنبية، وهذه المنصة تقع في نيويورك حيث تم استضافت معلمات وطالبات فلسطينيات وتم رفع العلم الفلسطيني في اللقاء.كما قامت المعلمة إيمان بالاتفاق مع منصة بنسي بإنشاء موقع خاص بمدرستها، ومنح حسابات مجانية لمعلمات وطالبات المدرسة وربط الحسابات بموقع جوجل كلاسروم، وأسست نادي لغة إنجليزية أونلاين.ومن النشطات، أنشأت صفاً افتراضياً جمعت فيه العديد من الطلبة من عدة دول لتدريبهم على استخدام المنصات، وشاركت الطلبة معها في لقاءات التدريب التي عقدتها مع دول أخرى، وأيضًا حصلت مجموعة من طالباتها العام الماضي، على سفير منصة ويكلت المختصة بالشأن التعليمي.وتنشط المعلمة إيمان في التعليم عن بُعد، حيث تستخدم العديد من الطرق، منها برامج السكايب والبادلت ونيربود، والصفوف الافتراضية، وأنشأت قناة يوتيوب قبل جائحة (كورونا)، وقامت بتسجيل فيديوهات شرح للمنهاج وتحميلها حيث يستفيد منهاالطلبة في الضفة وغزة وكل المهتمين خلال التعليم الوجاهي أو التعليم عن بُعد.كما أعدت مادة إثرائية للصف الثاني عشر بتقنية QR، ومادة خاصة للمتفوقين والمشاركة في الحدث الشهري العالمي على تويتر، حيث التقاء المعلمين من جميع أنحاء العالم لمناقشة موضوع تعليمي محدد.وشاركت المعلمة إيمان مع طالباتها في المشروع العالمي “الصحفي الصغير” the young journalist في النمسا وذلك من خلال كتابة ونشر مقالات وصور تحكي عن فلسطين، وهذا المشروع شارك فيه 15 مدرسة من 9 دول حول العالم.ومن مبادراتها، توظيف شبكة الإنترنت والتطبيقات الحديثة لكسر الحصار من أجل التواصل مع العالم الخارجي وتعليم طالباتها اللغة الإنجليزية، فكانت التكنولوجيا هي الجزء الأساسي في مبادرتها حيث استخدمت تطبيق الكاهوت، والسكايب، وزووم والماسنجر.ونفذت المعلمة إيمان مبادرة My Teaching Cards Make Nothing Hard والتي تشتمل على تطبيق العديد من الاستراتيجيات التربوية الحديثة وخصوصاً استراتيجيات التعلم النشط والعديد من الألعاب التربوية في التدريس.