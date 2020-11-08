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رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة
رام الله - دنيا الوطن
نشر رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وأمير قطر السابق، الشيخ حمد المعروف باسم "الأمير الوالد"، وذلك في أول تعليق على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقال بن جاسم، عبر صفحته الرسمية على (إنستغرام): "صوره تجمعني مع الأمير الوالد وبايدن"، مثيراً بذلك لنحو 8 آلاف تفاعل بعد نحو 9 ساعات فقط على نشر الصورة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وكان الشيخ القطري، قد نشر سلسلة تغريدات في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال فيها: "الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأمريكية، تشير إلى أن جو بايدن المرشح الديمقراطي سيفوز، بالرغم أني لا أستبعد العكس، وأن يظل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.. إن كلا الرجلين لديهما خطط وسياسات تجاه منطقتنا الخليجية والإقليمية".

وتابع رئيس وزراء قطر الأسبق قائلاً: "كما قلت سابقاً على يقين بأننا في المنطقة لا توجد لدينا لا خطط ولا سياسات للمرحلة القادمة؛ ذلك لأن سياساتنا تبنى على من سيكون في البيت الأبيض وهذا رهان قصير المدى".

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