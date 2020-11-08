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دولي

روحاني: على الإدارة الأمريكية الحالية تصحيح أخطاء ترامب

روحاني: على الإدارة الأمريكية الحالية تصحيح أخطاء ترامب
رام الله - دنيا الوطن
عقب حسن روحاني، الرئيس الإيراني، على فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، متغلباً على الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال روحاني في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد: "يجب أن تنتهز الإدارة الأمريكية المقبلة، الفرصة الحالية لتعويض وتصحيح أخطاء ترامب".

وأشار، إلى أن سياسات ترامب المسيئة، لم تُرفض من شعوب العالم فقط بل من الشعب الأميركي أيضاً.

وفي السياق، أكد الرئيس الإيراني، أن المقاومة البطولية للشعب الإيراني، أثبتت أن سياسة الضغط الأقصى محكومة بالفشل، لافتاً إلى أن إيران التزمت دائماً بتعهداتها، وتعتمد التعامل البناء مع العالم كاستراتيجية لها.

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