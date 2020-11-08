روحاني: على الإدارة الأمريكية الحالية تصحيح أخطاء ترامب



وفي السياق، أكد الرئيس الإيراني، أن المقاومة البطولية للشعب الإيراني، أثبتت أن سياسة الضغط الأقصى محكومة بالفشل، لافتاً إلى أن إيران التزمت دائماً بتعهداتها، وتعتمد التعامل البناء مع العالم كاستراتيجية لها.



رام الله - دنيا الوطنعقب حسن روحاني، الرئيس الإيراني، على فوز جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، متغلباً على الرئيس السابق دونالد ترامب.وقال روحاني في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد: "يجب أن تنتهز الإدارة الأمريكية المقبلة، الفرصة الحالية لتعويض وتصحيح أخطاء ترامب".وأشار، إلى أن سياسات ترامب المسيئة، لم تُرفض من شعوب العالم فقط بل من الشعب الأميركي أيضاً.