شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية في محافظات القطاع

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية في محافظات القطاع
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة، صباح اليوم، عن حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد و201 إصابة وتعافي 200 آخرين.

وقالت في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة: "إجراء 2534 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتسجيل (201) إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 200 آخرين".


ونوهت إلى وفاة المواطنة وطفة أحمد درويش العجرمي، البالغة من العمر (83 عامًا)، في مستشفى غزة الأوروبي، وهي من سكان جباليا.

وأضافت الصحة: "إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 8470 إصابة منها (حالات نشطة حاليًا 2955 حالة، متعافون 5477 حالة، وفيات 38)".

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