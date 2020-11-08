حسين الشيخ لـ "بايدن": الرئيس عباس يتطلع للعمل معكم

رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) الوزير حسين الشيخ، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب، جو بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمركية.وكتب حسين الشيخ، في تغريدة له باللغة الإنجليزية، عبر موقع (تويتر)، قال فيها: "نهنئ الشعب الأمريكي على رئيسه الجديد المنتخب، جو بايدن، وأول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".وأضاف الشيخ:" يتطلع السيد الرئيس عباس إلى العمل مع السيد الرئيس بايدن، ونائبته والإدارة القادمة".