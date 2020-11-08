أبو مرزوق: لخضر بورقعة شارك بحرب 67 بالجولان وكان مع فلسطين









رام الله - دنيا الوطننعى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بوفاة آسي لخضر بورقعة، القائد العسكري للولاية الرابعة التاريخية إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر.وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر موقع (تويتر): "اسي_لخضر بورڨعة القائد العسكري للولاية الرابعة التاريخيه إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر في ذمة الله، رحمه الله وعوض الجزائر الحبيبة عوض خير.وأضاف: "لقد شارك في حرب 1967 في الجولان وكان مع فلسطين وشارك في معظم الفعاليات والمظاهرات وجمع المعونات لنصرتها رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه.