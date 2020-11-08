أبو مرزوق: لخضر بورقعة شارك بحرب 67 بالجولان وكان مع فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
نعى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بوفاة آسي لخضر بورقعة، القائد العسكري للولاية الرابعة التاريخية إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر موقع (تويتر): "اسي_لخضر بورڨعة القائد العسكري للولاية الرابعة التاريخيه إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر في ذمة الله، رحمه الله وعوض الجزائر الحبيبة عوض خير.
وأضاف: "لقد شارك في حرب 1967 في الجولان وكان مع فلسطين وشارك في معظم الفعاليات والمظاهرات وجمع المعونات لنصرتها رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه.
نعى موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بوفاة آسي لخضر بورقعة، القائد العسكري للولاية الرابعة التاريخية إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر موقع (تويتر): "اسي_لخضر بورڨعة القائد العسكري للولاية الرابعة التاريخيه إبان الاستعمار الفرنسي للجزائر في ذمة الله، رحمه الله وعوض الجزائر الحبيبة عوض خير.
وأضاف: "لقد شارك في حرب 1967 في الجولان وكان مع فلسطين وشارك في معظم الفعاليات والمظاهرات وجمع المعونات لنصرتها رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه.
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