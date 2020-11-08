(تويتر) يُجرد ترامب من لقب رئيس الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنجردت إدارة موقع التدوينات القصيرة (تويتر) دونالد ترامب من لقب الرئيس الأمريكي، الذي كان مرافقاً لخانة التعريف الخاصة به على المنصة لمدة 4 سنوات.جاء ذلك، بعد ساعات من إعلان فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2020.واكتفت إدارة (تويتر)، حالياً، بالتعريف بترامب على أنه "الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة".بدوره، أقدم بايدن، على تغيير توصيفه في صفحته الرسمية على موقع (تويتر) وكتب "الرئيس المنتخب، زوج الدكتورة جيل بايدن (مع الإشارة إليها)، الأب والجد الفخور، مستعد لإعادة البناء بشكل أفضل لجميع الأمريكيين".غير أن إقراراً رسمياً من منصة (تويتر) بأن بايدن هو الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، لم يصدر حتى صباح الأحد.