داخلية غزة: المدارس أكبر مشكلة في نقل العدوى من صالات الأفراح
غزة - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أن وزارته تقدر الظروف التي يعيشها أصحاب الصالات، والشرائح الأخرى المتضررة من جائحة (كورونا) في قطاع غزة.
وقال البزم لإذاعة صوت (الأقصى): الخطورة المنضوية على فيروس (كورونا) هي التي تجعلنا نذهب لتشديد الإجراءات، ونعمل جاهدين من أجل أن نوازن بين إجراءات (كورونا) وتلبية حاجيات الناس، مبينًا أن المدارس أكبر مشكلة في نقل العدوى من صالات الأفراح.
وأضاف: صالات الأفراح من أكثر الأماكن، التي يحدث فيها اختلاط، وهي أحد الأسباب الرئيسة لنقل العدوى، لذلك كان قرار إغلاقها.
وأوضح البزم، "لا زلنا في حالة تقييم للحالة الوبائية، ولن نتردد في اتخاذ قرار بفتح الصالات، إذا انخفضت الإصابات"، مبينًا أن التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة غير مرضية، ولا زلنا ندعو المواطنين صباح مساء، للالتزام، ومع ذلك ما زال البعض غير ملتزم.
وتابع: "نتمنى أن يحدث هناك إلتزام من المواطنين؛ لنتمكن من عودة الحياة في كافة المجالات الأساسية في قطاع غزة، وسنتخذ إجراءات مشددة بحق المواطنين، الذين يقيمون الأفراح داخل بيوتهم، لأنها تُساعد على نشر العدوى".
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أن وزارته تقدر الظروف التي يعيشها أصحاب الصالات، والشرائح الأخرى المتضررة من جائحة (كورونا) في قطاع غزة.
وقال البزم لإذاعة صوت (الأقصى): الخطورة المنضوية على فيروس (كورونا) هي التي تجعلنا نذهب لتشديد الإجراءات، ونعمل جاهدين من أجل أن نوازن بين إجراءات (كورونا) وتلبية حاجيات الناس، مبينًا أن المدارس أكبر مشكلة في نقل العدوى من صالات الأفراح.
وأضاف: صالات الأفراح من أكثر الأماكن، التي يحدث فيها اختلاط، وهي أحد الأسباب الرئيسة لنقل العدوى، لذلك كان قرار إغلاقها.
وأوضح البزم، "لا زلنا في حالة تقييم للحالة الوبائية، ولن نتردد في اتخاذ قرار بفتح الصالات، إذا انخفضت الإصابات"، مبينًا أن التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة غير مرضية، ولا زلنا ندعو المواطنين صباح مساء، للالتزام، ومع ذلك ما زال البعض غير ملتزم.
وتابع: "نتمنى أن يحدث هناك إلتزام من المواطنين؛ لنتمكن من عودة الحياة في كافة المجالات الأساسية في قطاع غزة، وسنتخذ إجراءات مشددة بحق المواطنين، الذين يقيمون الأفراح داخل بيوتهم، لأنها تُساعد على نشر العدوى".
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