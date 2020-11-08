شؤون فلسطينية

الخارجية تحصل على الموافقات اللازمة لسفر جميع الطلبة والمواطنين المسجلين للسفر إلى تركيا

الخارجية تحصل على الموافقات اللازمة لسفر جميع الطلبة والمواطنين المسجلين للسفر إلى تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، عن الحصول على الموافقات اللازمة؛ لسفر جميع الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا لدينا على المنصة الإلكترونية الأخيرة للسفر إلى تركيا.

وأكدت الوزارة على أن العمل جارٍ على ترتيب رحلة لتمكينهم من شراء التذاكر والسفر على متنها، ومن المرجح أن يعلن الفريق
عن الرحلة في الأسبوع المقبل، وبالتالي على الذين سجلوا على تلك المنصة، وحصلوا على الموافقات عدم الحجز وشراء التذاكر إلا على الرحلة التي سيتم الإعلان عنها من قبل فريق العمل المختص بالوزارة لاحقاً.

وسيتواصل الفريق مع المجموعة؛ لطلب التأكد من الأعداد التي استطاعت الحجز وشراء التذاكر منها على رحلة يوم5/10/2020  وسيتابع الفريق جميع التفاصيل المتعلقة بذلك مع المجموعة، من خلال رسائل نصية، سترسل لهم جميعاً.
 
وأعلن الفريق، أن العمل جارٍ أيضاً؛ لترتيب رحلة أخرى لمن سجلوا لدينا للسفر إلى دبي، وحصلوا على الموافقات اللازمة، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

أخبار ذات صلة

شؤون الأسرى بغزة: صرف مخصصات من قُطعت رواتبهم غداً الاثنين

شؤون الأسرى بغزة: صرف مخصصات من قُطعت رواتبهم غداً الاثنين

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية في محافظات القطاع

الصحة بغزة تنشر تفاصيل الخارطة الوبائية في محافظات القطاع

حسين الشيخ لـ &#34;بايدن&#34;: الرئيس عباس يتطلع للعمل معكم

حسين الشيخ لـ "بايدن": الرئيس عباس يتطلع للعمل معكم

أبو مرزوق: لخضر بورقعة شارك بحرب 67 بالجولان وكان مع فلسطين

أبو مرزوق: لخضر بورقعة شارك بحرب 67 بالجولان وكان مع فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

داخلية غزة: المدارس أكبر مشكلة في نقل العدوى من صالات الأفراح

داخلية غزة: المدارس أكبر مشكلة في نقل العدوى من صالات الأفراح

الرئيس عباس يُهنئ بايدن: نتطلع للعمل معًا من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة

الرئيس عباس يُهنئ بايدن: نتطلع للعمل معًا من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة

وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: لخضر بورقعة شارك بحرب 67 بالجولان وكان مع فلسطين

أبو مرزوق: لخضر بورقعة شارك بحرب 67 بالجولان وكان مع فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخارجية تحصل على الموافقات اللازمة لسفر جميع الطلبة والمواطنين المسجلين للسفر إلى تركيا

الخارجية تحصل على الموافقات اللازمة لسفر جميع الطلبة والمواطنين المسجلين للسفر إلى تركيا

وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في جنين والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في جنين والقدس

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأحد

أسعار الفواكه والخضراوات والدجاج واللحوم في الأسواق

أسعار الفواكه والخضراوات والدجاج واللحوم في الأسواق

مصطفى البرغوثي: سقوط ترامب مهم ولكن الرهان يجب أن يكون على شعبنا

مصطفى البرغوثي: سقوط ترامب مهم ولكن الرهان يجب أن يكون على شعبنا

منوعات

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

الجزء الأول من قصة حياة صباح.. يستذكر فضيحة والدتها وقتلها

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

ما الأذية التي تسبب بها (دونالد ترامب) لسوزان نجم الدين؟

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير &#34;وجهي كان هيتشل&#34;

تفاصيل إصابة نيلي كريم بمرض خطير "وجهي كان هيتشل"

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد المفاجآت خبيرة (بواريك) تفضح شعر الفنانات الزائف

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: ليلى علوي تطل بـ (جمبسوت) مضى عليه عقود

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

شاهد: بوسي تنتهك القانون وطليقها يستغيث

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

هالة صدقي: تلقيت نحو 145 ألف عرض زواج

شاهد: ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها

شاهد: ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة لها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

السجن يلاحق درة في تونس بعد زواجها

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

شاهد: لقاء عمالقة الفن في علاقة نسب جديدة

عربي

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة

رئيس الوزراء القطري الأسبق يُعلق على فوز بايدن بصورة

لودريان في مصر بهدف &#34;التهدئة&#34; بعد الرسوم الكاريكاتورية

لودريان في مصر بهدف "التهدئة" بعد الرسوم الكاريكاتورية

رئيس وقادة الإمارات يهنؤون بايدن بفوزه برئاسة أميركا

رئيس وقادة الإمارات يهنؤون بايدن بفوزه برئاسة أميركا

العراق: القبض على مجموعة نفذت 13 عملية &#34;إرهابية&#34; خلال عامين

العراق: القبض على مجموعة نفذت 13 عملية "إرهابية" خلال عامين