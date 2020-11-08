الخارجية تحصل على الموافقات اللازمة لسفر جميع الطلبة والمواطنين المسجلين للسفر إلى تركيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، عن الحصول على الموافقات اللازمة؛ لسفر جميع الطلبة والمواطنين ورجال الأعمال، الذين سجلوا لدينا على المنصة الإلكترونية الأخيرة للسفر إلى تركيا.



وأكدت الوزارة على أن العمل جارٍ على ترتيب رحلة لتمكينهم من شراء التذاكر والسفر على متنها، ومن المرجح أن يعلن الفريق

عن الرحلة في الأسبوع المقبل، وبالتالي على الذين سجلوا على تلك المنصة، وحصلوا على الموافقات عدم الحجز وشراء التذاكر إلا على الرحلة التي سيتم الإعلان عنها من قبل فريق العمل المختص بالوزارة لاحقاً.



وسيتواصل الفريق مع المجموعة؛ لطلب التأكد من الأعداد التي استطاعت الحجز وشراء التذاكر منها على رحلة يوم5/10/2020 وسيتابع الفريق جميع التفاصيل المتعلقة بذلك مع المجموعة، من خلال رسائل نصية، سترسل لهم جميعاً.



وأعلن الفريق، أن العمل جارٍ أيضاً؛ لترتيب رحلة أخرى لمن سجلوا لدينا للسفر إلى دبي، وحصلوا على الموافقات اللازمة، وذلك خلال الأسبوع المقبل.