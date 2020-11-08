الرئيس عباس يُهنئ بايدن: نتطلع للعمل معًا من أجل السلام والاستقرار بالمنطقة

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، الرئيس المنتخب جو بايدن، بفوزه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية للفترة المقبلة، ونائبته المنتخبة كمالا هاريس.



ووفق ما نقلت وكالة (وفا) فقد أعرب الرئيس عباس، عن تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن، وإدارته، من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية، وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة للشعب الفلسطيني، وكذلك للعمل من أجل السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم.