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خمسة قرارات سيتخذها "بايدن" بمجرد تسلمه الحكم

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الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن مصادر وصفتها بالمقربة من حملة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، قولها: إن الرئيس الجديد، يخطط للتوقيع على سلسلة من الأوامر التنفيذية فور أدائه اليمين الدستورية في الـ 20 من كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقالت الصحيفة: إن بايدن، سيعاود الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، ومنظمة الصحة العالمية، كما سيلغي الحظر المفروض على دخول مواطني عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وأكدت أنه سيعيد العمل ببرنامج الحالمين، الذي يسمح لمن دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد.

وقالت الصحيفة: إن بايدن سيختار الاثنين مجموعة من العلماء للمساعدة في احتواء فيروس (كورونا) المستجد، بحيث يبدأ تنفيذ ذلك بعد تسلمه منصبه في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وأشارت (واشنطن بوست) إلى أن فريق بايدن الانتقالي، حصل على تصاريح أمنية مؤقتة، وخضع أفراده للبحث الأمني من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

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