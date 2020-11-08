العراق: القبض على مجموعة نفذت 13 عملية "إرهابية" خلال عامين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، القبض على مجموعة نفذت 13 عملية "إرهابية" خلال عامي 2019 و2020.



ووفق ما نقل موقع (السومرية)، فقد قالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية،: إن "مفارز استخبارات محافظة كركوك تمكنت من القبض على ثلاثة إرهابيين من أفراد تلك الشبكة بعد مداهمة أحد أوكارها في المحافظة".



وأوضحت، أن "الملقى القبض عليهم مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لانتمائهم لعصابات تنظيم الدولة الإرهابية، حيث اعترفوا بتنفيذ 13 عملية إرهابية من زرع عبوات ناسفة ولاصقة، استهدفت القوات الأمنية والمواطنين في عامي 2019 و2020".