وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، التقرير اليومي لفيروس (كورونا) لمحافظات القطاع.



وقالت الصحة: إنها أجرت 2534 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم تسجيل201 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت عن وفاة المواطنة وطفة أحمد درويش العجرمي (83 عامًا) في مستشفى غزة الأوروبي، وهي من سكان جباليا، مؤكدة على تعافي 200 حالة جديدة.



وأوضحت، أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 8470 إصابة منها: حالات نشطة حالياً، و2955 حالة، ومتعافون 5477 حالة، والوفيات 38 حالة.