نجل السبسي يكشف عمّا دار بين والده وبايدن حول الانتخابات الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي، أن جو بايدن صديق لوالده، الذي دعاه للترشح للانتخابات سنة 2020، وأكد له أن "هذه المرة ستكون أنت الرئيس".



وعبر حسابه بموقع (فيسبوك)، كتب حافظ السبسي: "في آخر زيارة للرئيس التونسي الراحل للولايات المتحدة سنة 2015، قام بايدن بدعوته لفطور الصباح في واشنطن".



وأضاف: "بعدما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، قال الرئيس الراحل في دردشة خاصة لبايدن: "قدم ترشيحك للانتخابات الرئاسية سنة 2020، وهذه المرة ستكون أنت رئيساً لأمريكا"، علماً أنه تقدم سابقاً ولم يتوفق.



وعند مغادرته المكان، أكد الرئيس الراحل لبايدن أمام الحضور: "أقول لك بالتوفيق، وأهنئك بالنجاح من الآن".



وأضاف السبسي الابن: "تهاني لبايدن ونائبته السيدة كامالا هاريس، والشعب الأمريكي على فوز الديمقراطية، حيث صوّت عدد كبير من الأمريكيين في هذه الانتخابات أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأمريكي، وأدلى أكثر من 150 مليون ناخب بأصواتهم، سواء مباشرة أو عن طريق البريد بانتخابات عادلة".